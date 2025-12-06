Concert de Noël Leuhan

Concert de Noël

Eglise de Leuhan Leuhan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Pour la première fois à Leuhan, venez écouter les plus grands classiques de Noël arrangés à la harpe celtique.

Before Christmas, un concert inédit signé Eihwaz Harpe Celtique, se produira de 20h à 21h dans l’église de Leuhan.

L’entrée est gratuite pour les petits et les grands ! Une boîte sera mise à disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent remercier l’artiste pour sa représentation.

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir cet instrument unique aux sonorités douces, à la profondes et cristallines. .

