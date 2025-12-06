Concert de Noël Leuhan
Concert de Noël Leuhan samedi 6 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise de Leuhan Leuhan Finistère
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Pour la première fois à Leuhan, venez écouter les plus grands classiques de Noël arrangés à la harpe celtique.
Before Christmas, un concert inédit signé Eihwaz Harpe Celtique, se produira de 20h à 21h dans l’église de Leuhan.
L’entrée est gratuite pour les petits et les grands ! Une boîte sera mise à disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent remercier l’artiste pour sa représentation.
Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir cet instrument unique aux sonorités douces, à la profondes et cristallines. .
