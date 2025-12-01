CONCERT DE NOËL Place de l’Église Lherm

CONCERT DE NOËL

CONCERT DE NOËL Place de l’Église Lherm vendredi 12 décembre 2025.

CONCERT DE NOËL

Place de l’Église EGLISE Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Concert de Noël
Vendredi 12 décembre
à 20h30, à l’église de Lherm   .

Place de l’Église EGLISE Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 18 75  mediatheque@mairie-lherm.fr

English :

Christmas Concert

German :

Weihnachtskonzert

Italiano :

Concerto di Natale

Espanol :

Concierto de Navidad

L’événement CONCERT DE NOËL Lherm a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE