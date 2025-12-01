CONCERT DE NOËL Place de l’Église Lherm
Concert de Noël
Vendredi 12 décembre
à 20h30, à l’église de Lherm .
Place de l’Église EGLISE Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 18 75 mediatheque@mairie-lherm.fr
English :
Christmas Concert
German :
Weihnachtskonzert
Italiano :
Concerto di Natale
Espanol :
Concierto de Navidad
