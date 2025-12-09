Concert de Noël Limoges

Concert de Noël

9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne

2025-12-15

fin : 2025-12-15

2025-12-15

Le Conservatoire à rayonnement régional de Limoges propose un concert de Noël (chorales La voix du cœur, La Chanterie, Côté Jardin et Grand Chœur) dans son auditorium.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements auprès des organisateurs (en lien). .

