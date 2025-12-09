Concert de Noël Limoges
Concert de Noël Limoges mardi 16 décembre 2025.
Concert de Noël
9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Gratuit
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Le Conservatoire à rayonnement régional de Limoges propose un concert de Noël (ensembles de flûtes traversières et de cuivres) dans son auditorium.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements auprès des organisateurs (en lien). .
