Concert de Noël Lit-et-Mixe

Concert de Noël Lit-et-Mixe dimanche 14 décembre 2025.

Eglise Notre Dame Lit-et-Mixe Landes

Début : 2025-12-14
Le Rotary Mimizan Côte d’Argent vous invite au concert de Noël avec les Voix du Marensin, les fonds récoltés seront reversés au profit de la lutte contre les maladies neuro-dégénératives.
Entrée libre, votre générosité sera sollicitée.
Goûter sur place à partir de 16h crêpes, chocolat ou vin chaud.
Réservations conseillées sur Hello Asso
Informations au 06 75 98 78 47.   .

Eglise Notre Dame Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine   mimizan@rotary-1690.org

