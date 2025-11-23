Concert de Noël Lit-et-Mixe
Concert de Noël Lit-et-Mixe dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise Notre Dame Lit-et-Mixe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le Rotary Mimizan Côte d’Argent vous invite au concert de Noël avec les Voix du Marensin, les fonds récoltés seront reversés au profit de la lutte contre les maladies neuro-dégénératives.
Entrée libre, votre générosité sera sollicitée.
Goûter sur place à partir de 16h crêpes, chocolat ou vin chaud.
Réservations conseillées sur Hello Asso
Informations au 06 75 98 78 47. .
Eglise Notre Dame Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine mimizan@rotary-1690.org
English : Concert de Noël
German : Concert de Noël
Italiano :
Espanol : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2025-11-21 par Côte Landes Nature Tourisme