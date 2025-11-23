Concert de Noël Lit-et-Mixe

Concert de Noël

Eglise Notre Dame Lit-et-Mixe Landes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Rotary Mimizan Côte d’Argent vous invite au concert de Noël avec les Voix du Marensin, les fonds récoltés seront reversés au profit de la lutte contre les maladies neuro-dégénératives.

Entrée libre, votre générosité sera sollicitée.

Goûter sur place à partir de 16h crêpes, chocolat ou vin chaud.

Réservations conseillées sur Hello Asso

Informations au 06 75 98 78 47. .

Eglise Notre Dame Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine mimizan@rotary-1690.org

