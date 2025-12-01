Concert de Noël Loches
Concert de Noël Loches samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Concert des élèves de l’école de musique, instruments à cordes, vent et percussions, sur le thème de Noël.
Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 81 38 13 mcvi@wanadoo.fr
English :
Christmas-themed concert by music school students on string, wind and percussion instruments.
German :
Konzert der Schülerinnen und Schüler der Musikschule, Streich-, Blas- und Schlaginstrumente, mit dem Thema Weihnachten.
Italiano :
Concerto degli studenti della scuola di musica, strumenti a corda, a fiato e a percussione, sul tema del Natale.
Espanol :
Concierto de alumnos de la escuela de música, instrumentos de cuerda, viento y percusión, sobre el tema de la Navidad.
