Concert de Noël Loches

Concert de Noël Loches samedi 13 décembre 2025.

Concert de Noël

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Concert des élèves de l’école de musique, instruments à cordes, vent et percussions, sur le thème de Noël.

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 81 38 13 mcvi@wanadoo.fr

English :

Christmas-themed concert by music school students on string, wind and percussion instruments.

German :

Konzert der Schülerinnen und Schüler der Musikschule, Streich-, Blas- und Schlaginstrumente, mit dem Thema Weihnachten.

Italiano :

Concerto degli studenti della scuola di musica, strumenti a corda, a fiato e a percussione, sul tema del Natale.

Espanol :

Concierto de alumnos de la escuela de música, instrumentos de cuerda, viento y percusión, sobre el tema de la Navidad.

