Concert de Noël Église Saint-Théodule Lods
Concert de Noël
Église Saint-Théodule 2, rue du Château Lods
Début : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Venez profiter du concert de Noël de la Chorale de Fournets Luisants à l’Église Saint-Théodule de Lods.
Organisé par l’Association Saint-Théodule Lods.
Participation libre. .
mairie.lods@wanadoo.fr
