Concert de Noël Église Saint-Théodule Lods

Concert de Noël

Église Saint-Théodule 2, rue du Château Lods Doubs

Début : 2025-12-13 20:00:00

Venez profiter du concert de Noël de la Chorale de Fournets Luisants à l’Église Saint-Théodule de Lods.

Organisé par l’Association Saint-Théodule Lods.

Participation libre. .

Église Saint-Théodule 2, rue du Château Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mairie.lods@wanadoo.fr

