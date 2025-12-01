Concert de Noël Église Saint-Théodule Lods

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël

Église Saint-Théodule 2, rue du Château Lods Doubs

Début : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13

Venez profiter du concert de Noël de la Chorale de Fournets Luisants à l’Église Saint-Théodule de Lods.
Organisé par l’Association Saint-Théodule Lods.
Participation libre.   .

