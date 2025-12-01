Concert de Noël Rue de Chartres Longny les Villages

Concert de Noël

Longny les Villages

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’ensemble vocal, Les Voix de La Jambée, vous propose un concert de Noël en l’église St Martin.

Chants de Noël et autres du XVIème siècle au XIXème.

Entrée gratuite. .

Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

