Concert de Noël Rue de Chartres Longny les Villages
Concert de Noël
Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
L’ensemble vocal, Les Voix de La Jambée, vous propose un concert de Noël en l’église St Martin.
Chants de Noël et autres du XVIème siècle au XIXème.
Entrée gratuite. .
Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
