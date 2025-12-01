Concert de Noel LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Concert de Noel

LONGNY AU PERCHE Eglise saint Martin Longny les Villages Orne

Début : 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La Compagnie Alvéa vous propose un concert de Noel avec Susanne Burstein, Soprano, Cécile Luccini, mezzo Soprano, Lucile Steunou, piano. Œuvres de Haendel, Mozart, Dvorak, Gounod, Rossini, Tchaikowski, Vivaldi…. Libre participation au chapeau .

LONGNY AU PERCHE Eglise saint Martin Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

