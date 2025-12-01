Concert de Noël Place Darche Longwy

Concert de Noël

Place Darche Eglise Saint Dagobert Longwy

Gratuit

Dimanche 2025-12-14 16:30:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

2025-12-14

Concert de Noël avec le groupe Vocal Harmony’s (gospel).

Le répertoire, riche et varié, promet un spectacle généreux, convivial et rempli d’émotions.Tout public

Place Darche Eglise Saint Dagobert Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

English :

Christmas concert with Vocal Harmony?s (gospel).

The rich and varied repertoire promises a generous, convivial and emotional show.

