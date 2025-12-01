Concert de Noël Place Darche Longwy
Concert de Noël Place Darche Longwy dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Place Darche Eglise Saint Dagobert Longwy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Dimanche 2025-12-14 16:30:00
2025-12-14 16:30:00
2025-12-14
Concert de Noël avec le groupe Vocal Harmony’s (gospel).
Le répertoire, riche et varié, promet un spectacle généreux, convivial et rempli d’émotions.Tout public
Place Darche Eglise Saint Dagobert Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00
English :
Christmas concert with Vocal Harmony?s (gospel).
The rich and varied repertoire promises a generous, convivial and emotional show.
