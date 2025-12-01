Concert de Noël L’Orchestre de l’Harmonie La Pastorale de Doubs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
Organisé par l’Orchestre de l’Harmonie La Pastorale de Doubs.
L’harmonie La Pastorale de Doubs, sous la direction de Mathieu Martinez, vous invite à son concert. Venez découvrir un programme varié entre musique de dessin animé, musique traditionnelle, œuvre de compositeur ou rock endiablé.
Entrée libre. Réservation en ligne. .
Espace des Rives du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 68 73 41 lapasto25@gmail.com
