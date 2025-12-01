Concert de Noël Salle de la mairie Lormes

Concert de Noël

Salle de la mairie Place François Mitterrand Lormes Nièvre

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

“Concert de Noël” à Lormes. A 19h, à la salle de la mairie, ensemble vocal “Amici” et ensemble de flûtes de l’établissement de l’ensemble artistique du Haut Nivernais Val d’Yonne. Direction Christian Nuytten. Entrée libre, participation au chapeau. .

Salle de la mairie Place François Mitterrand Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nuytten@mac.com

