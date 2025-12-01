Concert de Noël Salle de la mairie Lormes

Concert de Noël Salle de la mairie Lormes samedi 13 décembre 2025.

Salle de la mairie Place François Mitterrand Lormes Nièvre

Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

"Concert de Noël" à Lormes. A 19h, à la salle de la mairie, ensemble vocal "Amici" et ensemble de flûtes de l'établissement de l'ensemble artistique du Haut Nivernais Val d'Yonne. Direction Christian Nuytten. Entrée libre, participation au chapeau.

Salle de la mairie Place François Mitterrand Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

