Concert de Noël Salle de la mairie Lormes
Concert de Noël Salle de la mairie Lormes samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Salle de la mairie Place François Mitterrand Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
Date(s) :
2025-12-13
“Concert de Noël” à Lormes. A 19h, à la salle de la mairie, ensemble vocal “Amici” et ensemble de flûtes de l’établissement de l’ensemble artistique du Haut Nivernais Val d’Yonne. Direction Christian Nuytten. Entrée libre, participation au chapeau. .
Salle de la mairie Place François Mitterrand Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nuytten@mac.com
English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Lormes a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs