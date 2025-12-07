Concert de Noël lors du Marché de Noël

Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Concert de Noël. Avec la pianiste Mathilde Fachin et en guest, plusieurs des élèves de la coach Marina Vb .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire

