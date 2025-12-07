CONCERT DE NOËL Loupian

CONCERT DE NOËL Loupian dimanche 7 décembre 2025.

Rue de la Grande Eglise Loupian Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Pendant le marché de Noël, un concert d’orgue sera joué à l’Église Sainte-Cécile. N’hésitez pas à assister à cet évènement et célébrer Noël en musique.Entrée libre   .

Rue de la Grande Eglise Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 87 02  mairie@loupian.fr

English :

During the Christmas market, an organ concert will be performed at the Église Sainte-Cécile. Don’t hesitate to attend this event and celebrate Christmas with music.

