CONCERT DE NOËL Loupian

Rue de la Grande Eglise Loupian Hérault
Pendant le marché de Noël, un concert d’orgue sera joué à l’Église Sainte-Cécile. N’hésitez pas à assister à cet évènement et célébrer Noël en musique.
Rue de la Grande Eglise Loupian 34140 Hérault Occitanie
English :
During the Christmas market, an organ concert will be performed at the Église Sainte-Cécile. Don’t hesitate to attend this event and celebrate Christmas with music.
