Concert de Noël

Eglise St Vincent Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Le chœur Murmure du Layou dirigé par Jean-Claude Oustaloup, proposera un répertoire largement consacré aux chants de Noël mais également de belles découvertes.

Mais aussi Les Dézindégutes, un groupe mixte d’Arette qui revisite un répertoire de chants du monde et populaires. En partant de leur racines béarnaises, ils nous font voyager en passant par l’Espagne et le continent Africain. .

Eglise St Vincent Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lasouche.contact@gmail.com

L’événement Concert de Noël Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Coeur de Béarn