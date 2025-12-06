CONCERT DE NOËL Lunel
CONCERT DE NOËL Lunel dimanche 21 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL
Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault
INFOS PRATIQUES
Date(s) 21 décembre 2025 17h
Emplacement Église Notre-Dame-du-Lac
Tél 04 67 87 83 94
Tarif 12,50 € 9 € + frais éventuels de location Billetterie en ligne
Tout public
A l’occasion des fêtes de fin d’année, c’est un concert de prestige exceptionnel qui sera proposé dans l’église Notre-Dame-du-Lac, avec Charlotte Bonnet (soprano), Valentin Thill (ténor) et Anas Seguin (baryton), chanteurs lyriques de renommée internationale. Ils seront accompagnés au piano par Anne-Lise Dodelier. Mêlant les incontournables chants de Noël, les grands airs d’opéra et les chants sacrés, ce récital vous séduira par sa qualité artistique. .
Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94
English :
PRACTICAL INFORMATION
Date(s) December 21, 2025 ? 17h
Location Notre-Dame-du-Lac Church
Tel: 04 67 87 83 94
Price: 12.50 ? 9 ? + eventual rental fees ? Online ticketing
General public
