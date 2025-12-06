CONCERT DE NOËL Lunel

CONCERT DE NOËL

21 décembre 2025

Église Notre-Dame-du-Lac, Lunel

Emplacement Église Notre-Dame-du-Lac

Tél 04 67 87 83 94

12,50 € / 9 €

A l’occasion des fêtes de fin d’année, c’est un concert de prestige exceptionnel qui sera proposé dans l’église Notre-Dame-du-Lac, avec Charlotte Bonnet (soprano), Valentin Thill (ténor) et Anas Seguin (baryton), chanteurs lyriques de renommée internationale. Ils seront accompagnés au piano par Anne-Lise Dodelier. Mêlant les incontournables chants de Noël, les grands airs d’opéra et les chants sacrés, ce récital vous séduira par sa qualité artistique. .

