Concert de Noël Lutzelhouse dimanche 14 décembre 2025.
90 rue Principale Lutzelhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Quoi de mieux qu’un moment musical pour bien démarrer les fêtes de Noël ?! Plongez dans l’ambiance des fêtes de fins d’année ! Vous aurez des étoiles plein les yeux !
L’harmonie Caecilia de Lutzelhouse vous propose son concert de Noël sous la direction de N. Lobner. .
90 rue Principale Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 94 05 05 caecilia.lutzelhouse@gmail.com
English :
What better way to kick off the festive season than with a little music? Immerse yourself in the atmosphere of the festive season! Your eyes will be filled with stars!
