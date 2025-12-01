Concert de Noel LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Concert de Noel

LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Concert de Noel de Gilbert Vergé-Borderolle, accompagné d’un orgue.
Viens te plonger dans l’ambiance de Noel avec des chants traditionnels au sein de l’Eglise des Templiers pour un moment suspendu.
> Libre participation. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
English :
Christmas concert by Gilbert Vergé-Borderolle, with organ accompaniment.
Come and immerse yourself in the atmosphere of Christmas with traditional carols in the Eglise des Templiers for a suspended moment.
German :
Weihnachtskonzert von Gilbert Vergé-Borderolle mit Orgelbegleitung.
Tauchen Sie ein in die Weihnachtsstimmung mit traditionellen Liedern in der Templerkirche und genießen Sie einen Moment der Stille.
Italiano :
Concerto di Natale di Gilbert Vergé-Borderolle, accompagnato dall’organo.
Venite a immergervi nell’atmosfera del Natale con i canti tradizionali nella Chiesa dei Templari per un momento di sospensione.
Espanol :
Concierto de Navidad de Gilbert Vergé-Borderolle, acompañado de órgano.
Venga a sumergirse en la atmósfera de la Navidad con villancicos tradicionales en la Iglesia de los Templarios por un momento suspendido.
