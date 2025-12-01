Concert de Noel LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Concert de Noel

LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Concert de Noel de Gilbert Vergé-Borderolle, accompagné d’un orgue.

Viens te plonger dans l’ambiance de Noel avec des chants traditionnels au sein de l’Eglise des Templiers pour un moment suspendu.

> Libre participation. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Christmas concert by Gilbert Vergé-Borderolle, with organ accompaniment.

Come and immerse yourself in the atmosphere of Christmas with traditional carols in the Eglise des Templiers for a suspended moment.

German :

Weihnachtskonzert von Gilbert Vergé-Borderolle mit Orgelbegleitung.

Tauchen Sie ein in die Weihnachtsstimmung mit traditionellen Liedern in der Templerkirche und genießen Sie einen Moment der Stille.

Italiano :

Concerto di Natale di Gilbert Vergé-Borderolle, accompagnato dall’organo.

Venite a immergervi nell’atmosfera del Natale con i canti tradizionali nella Chiesa dei Templari per un momento di sospensione.

Espanol :

Concierto de Navidad de Gilbert Vergé-Borderolle, acompañado de órgano.

Venga a sumergirse en la atmósfera de la Navidad con villancicos tradicionales en la Iglesia de los Templarios por un momento suspendido.

