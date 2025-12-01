Concert de Noël

Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Concert de Noël

Eglise de Lyons-la-Forêt

Chorale Maurice Ravel de Lyons-la-Forêt

Direction Fabrice DECURE

Eglise chauffée

Don libre pour la restauration de l’église .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 7 85 19 43 35

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme Lyons Andelle