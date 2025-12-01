Concert de Noël Lyons-la-Forêt

Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Concert de Noël
Eglise de Lyons-la-Forêt
Chorale Maurice Ravel de Lyons-la-Forêt
Direction Fabrice DECURE
Eglise chauffée
Don libre pour la restauration de l’église   .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 7 85 19 43 35 

