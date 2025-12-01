Concert de Noël Mademoiselle Salle des fêtes La Machine

Concert de Noël Mademoiselle

Salle des fêtes Rue de Decize La Machine Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Emmitouflées dans leurs petits manteaux blancs, apprêtées de leurs somptueuses robes rouges,

chaussées de leurs petits souliers blancs fourrés et parées de leurs brillants, les Christmas Mademoiselles qui ont été très sages , attendent le père Noël en reprenant les plus grands standards de la tradition des fêtes de fin d’année.

Vive le vent, Silent night ou encore Le petit renne repris dans un répertoire Jazzy et Swing pour la grande joie des petits et des grands !

Laissez-vous charmer par la grâce, la voix et la vitalité de ces 3 jeunes femmes qui interprètent pour vous les plus beaux chants de Noël… un répertoire dansant aux accents vintage et modernes à la fois

Organisé par l’association Culture La Machine (ACL) .

Salle des fêtes Rue de Decize La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

