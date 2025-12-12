Concert de Noël Magnac-Laval Magnac-Laval

Concert de Noël Magnac-Laval

Place Jean Fayaud Magnac-Laval Haute-Vienne

2025-12-14

2025-12-14

2025-12-14

Laissez-vous transporter par la magie de Noël lors d’un concert unique à l’Église de Magnac-Laval.

Ce moment d’émerveillement sera dédié aux chants de Noël traditionnels et aux mélodies festives. Participez à cette célébration chaleureuse où l’Ensemble Vocal Mélodica , la Chorale de la Basse-Marche , Sofie & Patrick avec leurs chansons, et la voix d’Angélique Dalbin-Ferrari uniront leurs talents pour créer une atmosphère véritablement féérique.

L’entrée est libre, vous invitant à partager ce moment de grâce et de convivialité avant les fêtes. Pour conclure cette parenthèse enchantée, un vin chaud sera gracieusement offert à l’issue du concert. .

6320 Place Jean Fayaud Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 96 85

