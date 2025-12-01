Concert de Noël Maîtrise de la Cathédrale d’Angers

Place Monseigneur Chapoulie Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

2025-12-18

Concert de Noël .

Place Monseigneur Chapoulie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 67 07 43 35 maitrisecathedrale.angers@gmail.com

L’événement Concert de Noël Maîtrise de la Cathédrale d’Angers Angers a été mis à jour le 2025-11-27 par Destination Angers