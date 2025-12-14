Concert de Noël Maîtrise de Saint Christophe Église Saint-Christophe de Javel PARIS
Concert de Noël Maîtrise de Saint Christophe Église Saint-Christophe de Javel PARIS dimanche 14 décembre 2025.
La magie de Noël approche… et la Maîtrise de Saint Christophe est heureuse de vous inviter à son concert de Noël !
Au programme : des Noëls traditionnels français, anglais et allemands.
Un concert familial et lumineux, idéal pour entrer pleinement dans l’esprit des fêtes.
Concert de Noël Gute Nacht – Maîtrise de Saint Christophe
Le dimanche 14 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
gratuit
Libre Participation aux frais
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-14T17:00:00+01:00
fin : 2025-12-14T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-14T16:00:00+02:00_2025-12-14T17:00:00+02:00
Église Saint-Christophe de Javel 4, rue Saint-Christophe 75015 PARIS