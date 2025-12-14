Concert de Noël Maîtrise de Saint Christophe Église Saint-Christophe de Javel PARIS

La magie de Noël approche… et la Maîtrise de Saint Christophe est heureuse de vous inviter à son concert de Noël !

Au programme : des Noëls traditionnels français, anglais et allemands.

Un concert familial et lumineux, idéal pour entrer pleinement dans l’esprit des fêtes.

Concert de Noël Gute Nacht – Maîtrise de Saint Christophe

Le dimanche 14 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Libre Participation aux frais

Tout public.

Église Saint-Christophe de Javel 4, rue Saint-Christophe 75015 PARIS