Concert de Noël Malicorne-sur-Sarthe

Concert de Noël

Eglise St Sylvestre Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Noëls d’ici ou d’ailleurs

Le répertoire d’HARMONI’HOM est volontairement varié, des spirituals aux compositeurs romantiques allemands, des chants orthodoxes russes aux mélodies françaises, ou de la polyphonie renaissante jusqu’à des œuvres de compositeurs plus contemporains. .

English :

Christmas from near and far

