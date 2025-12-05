Concert de Noël Église Saint-Clément Marange-Silvange
Église Saint-Clément 2 Pl. des Anciens Combattants Marange-Silvange Moselle
Vendredi 2025-12-05 20:00:00
2025-12-05 21:30:00
Plongez dans la féérie des fêtes avec un concert de Noël sous le signe de la convivialité et du partage. Une soirée musicale pour célébrer ensemble l’esprit de Noël !
La soirée débutera en douceur avec une première partie piano, clarinette et voix interprétée par Leslie KACI et Lise LAUER.
Puis laissez-vous emporter par l’énergie et la chaleur du gospel à trois voix et piano avec le groupe Efori Gospel.
Un moment musical plein d’émotion et de partage, à vivre en famille ou entre amis !Tout public
Église Saint-Clément 2 Pl. des Anciens Combattants Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 3 87 34 61 70 accueil@mairie-marange-silvange.fr
English :
Immerse yourself in the magic of the festive season with a Christmas concert in the spirit of conviviality and sharing. A musical evening to celebrate the spirit of Christmas together!
The evening gets off to a gentle start with a first part featuring piano, clarinet and voice, performed by Leslie KACI and Lise LAUER.
Then let yourself be carried away by the energy and warmth of gospel music for three voices and piano with the Efori Gospel group.
A musical experience full of emotion and sharing, to be enjoyed with family and friends!
German :
Tauchen Sie ein in den Zauber der Festtage mit einem Weihnachtskonzert im Zeichen der Geselligkeit und des Teilens. Ein musikalischer Abend, um gemeinsam den Geist der Weihnacht zu feiern!
Der Abend beginnt sanft mit einem ersten Teil aus Klavier, Klarinette und Gesang, vorgetragen von Leslie KACI und Lise LAUER.
Lassen Sie sich dann von der Energie und Wärme des dreistimmigen Gospels und des Klaviers mit der Gruppe Efori Gospel mitreißen.
Ein musikalischer Moment voller Emotionen und Austausch, den Sie mit der Familie oder mit Freunden erleben können!
Italiano :
Immergetevi nella magia delle feste con un concerto di Natale all’insegna della convivialità e della condivisione. Una serata di musica per celebrare insieme lo spirito del Natale!
La serata inizia dolcemente con Leslie KACI e Lise LAUER che suonano pianoforte, clarinetto e voce.
Poi ci si lascia trasportare dall’energia e dal calore della musica gospel a tre voci e pianoforte con il gruppo Efori Gospel.
Un’esperienza musicale ricca di emozioni e condivisione, da vivere in famiglia e con gli amici!
Espanol :
Sumérjase en la magia de las fiestas con un concierto de Navidad en el que todo es convivencia y compartir. Una velada musical para celebrar juntos el espíritu de la Navidad
La velada comienza suavemente con Leslie KACI y Lise LAUER tocando el piano, el clarinete y la voz.
A continuación, déjese llevar por la energía y el calor de la música gospel a tres voces y piano con el grupo Efori Gospel.
Una experiencia musical llena de emoción y de compartir, ¡para disfrutar en familia y entre amigos!
