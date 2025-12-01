Concert de Noël Salle polyvalente Marans

Concert de Noël

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Venez assister au concert de Noël avec les instances musicales l'école de musique UMM de Marans, les Fifres et Tambours, la Batterie Fanfare de l'Eveil ainsi que les élèves des écoles Jules Ferry, Marie-Eustelle et le collège Maurice Calmel.

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 49 37 culture@ville-marans.fr

English :

Join us for a Christmas concert featuring the UMM music school from Marans, the Fifres et Tambours, the Batterie Fanfare de l?Eveil and pupils from Jules Ferry, Marie-Eustelle and Maurice Calmel secondary schools.

German :

Besuchen Sie das Weihnachtskonzert mit den musikalischen Instanzen: die Musikschule UMM von Marans, die Pfeifen und Trommeln, die Batterie Fanfare de l'Eveil sowie die Schüler der Schulen Jules Ferry, Marie-Eustelle und des Collège Maurice Calmel.

Italiano :

Partecipate al concerto di Natale con la scuola di musica UMM di Marans, i Fifres et Tambours, la Batterie Fanfare de l'Eveil e gli alunni delle scuole Jules Ferry e Marie-Eustelle e della scuola secondaria Maurice Calmel.

Espanol :

Asista al concierto de Navidad de la escuela de música UMM de Marans, los Fifres et Tambours, la Batterie Fanfare de l'Eveil y los alumnos de los colegios Jules Ferry y Marie-Eustelle y del instituto Maurice Calmel.

