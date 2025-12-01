Concert de Noël Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Marciac
Concert de Noël
Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption 2 Rue Saint-Jean Marciac Gers
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Pour célébrer Noël, la chorale Poly-sons, vous invite à un concert de gospel negro spiritual avec plus de 50 choristes.
La chorale Poly-sons a été créée en 2001. Les Poly-sons donnent en moyenne une quinzaine de concerts dans l’année. Certains sont dévolus à la bonne cause, pour des associations caritatives, d’autres simplement pour des concerts organisés par des festivals, des associations et des offices de tourisme.
Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption 2 Rue Saint-Jean Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 18 89 48 54 associationdescommercants.marciac@orange.fr
English :
To celebrate Christmas, the Poly-sons choir invites you to a gospel negro spiritual concert with over 50 choristers.
The Poly-sons choir was founded in 2001. The Poly-sons give an average of fifteen concerts a year. Some are dedicated to charitable causes, while others are simply concerts organized by festivals, associations and tourist offices.
