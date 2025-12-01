Concert de Noël Mareuil-sur-Ourcq
Concert de Noël Mareuil-sur-Ourcq samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël
2 Rue de l’Église Mareuil-sur-Ourcq Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Concert de Noël par la chorale Clairval
Samedi 20 décembre
20h
Eglise Saint Martin de Mareuil-sur-Ourcq
Gratuit
️ Participation libre au chapeau
2 Rue de l’Église Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France
English :
Christmas concert by the Clairval choir
? Saturday December 20th
? 20h
? Eglise Saint Martin de Mareuil-sur-Ourcq
Free
?? Free participation
