Concert de Noël Mareuil-sur-Ourcq

Concert de Noël

2 Rue de l’Église Mareuil-sur-Ourcq Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Concert de Noël par la chorale Clairval

Samedi 20 décembre

20h

Eglise Saint Martin de Mareuil-sur-Ourcq

Gratuit

️ Participation libre au chapeau

2 Rue de l’Église Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France

English :

Christmas concert by the Clairval choir

? Saturday December 20th

? 20h

? Eglise Saint Martin de Mareuil-sur-Ourcq

Free

?? Free participation

