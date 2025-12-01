Concert de Noël Mareuil-sur-Ourcq

Concert de Noël Mareuil-sur-Ourcq samedi 20 décembre 2025.

Concert de Noël

2 Rue de l’Église Mareuil-sur-Ourcq Oise

Gratuit

Début : 2025-12-20 20:00:00
2025-12-20

2 Rue de l’Église Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France  

English :

Christmas concert by the Clairval choir

? Saturday December 20th
? 20h
? Eglise Saint Martin de Mareuil-sur-Ourcq

Free
?? Free participation

