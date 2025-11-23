Concert de Noël

Martiel Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Daniel Alogues (trompette, chant) Guy Messinese (piano, claviers) Invitée Christine Roudil (chant).

Sous la direction de l’excellent trompettiste Villefranchois Daniel Alogues et du merveilleux pianiste Aubinois Guy Messinese, cette formation bien établie dans notre région vous présentera un répertoire varié parfait pour célébrer la magie de Noël.

Participation libre. .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 03 50 59 89

English :

Daniel Alogues (trumpet, vocals) Guy Messinese (piano, keyboards) Guest Christine Roudil (vocals).

German :

Daniel Alogues (Trompete, Gesang) Guy Messinese (Klavier, Keyboards) Gast Christine Roudil (Gesang).

Italiano :

Daniel Alogues (tromba, voce) Guy Messinese (pianoforte, tastiere) Ospite Christine Roudil (voce).

Espanol :

Daniel Alogues (trompeta, voz) Guy Messinese (piano, teclados) Invitada Christine Roudil (voz).

