Concert de Noël Masevaux-Niederbruck

Concert de Noël

Début : Dimanche 2025-12-07 17:00:00

Le chœur d’hommes Chorège accompagné de la chorale Over the Moon vous interprèteront des chants de Noël ainsi que des chants populaires et traditionnels.

The Chorège men’s choir accompanied by the Over the Moon choir will perform Christmas carols as well as popular and traditional songs.

