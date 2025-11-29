Concert de Noël Église Saint Martin Mauzens-et-Miremont

Concert de Noël

Église Saint Martin Route du bourg Mauzens-et-Miremont Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

16h. Concert des chorales Le Cantou et Chantemonde. A la fin du concert vin chaud, chocolat chaud, infusion de Noël et pâtisseries. Église chauffée. Participation libre

L’ association Vivre Ensemble à Mauzens et Miremont organise un concert à l’église St Martin de Mauzens et Miremont, avec les chorales Le Cantou et Chantemonde.

A la fin du concert, vous pourrez apprécier vin chaud, chocolat chaud, infusion de Noël et pâtisseries.

Entrée et tarif libre.

L’église sera chauffée. .

Église Saint Martin Route du bourg Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 04 28 11

English : Concert de Noël

16h. Concert by Le Cantou and Chantemonde choirs. At the end of the concert: mulled wine, hot chocolate, Christmas tea and pastries. Heated church. Free admission

