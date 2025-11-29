Concert de Noël Église Saint Martin Mauzens-et-Miremont
Concert de Noël
Église Saint Martin Route du bourg Mauzens-et-Miremont Dordogne
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
16h. Concert des chorales Le Cantou et Chantemonde. A la fin du concert vin chaud, chocolat chaud, infusion de Noël et pâtisseries. Église chauffée. Participation libre
L’ association Vivre Ensemble à Mauzens et Miremont organise un concert à l’église St Martin de Mauzens et Miremont, avec les chorales Le Cantou et Chantemonde.
A la fin du concert, vous pourrez apprécier vin chaud, chocolat chaud, infusion de Noël et pâtisseries.
Entrée et tarif libre.
L’église sera chauffée. .
Église Saint Martin Route du bourg Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 04 28 11
English : Concert de Noël
16h. Concert by Le Cantou and Chantemonde choirs. At the end of the concert: mulled wine, hot chocolate, Christmas tea and pastries. Heated church. Free admission
