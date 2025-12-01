CONCERT DE NOËL Salle polyvalente Mayenne
CONCERT DE NOËL
Salle polyvalente Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
Concerts de Noël de l’Orchestre Symphonique de la Haute Mayenne
Casse-noisette et rêves d’Orient.
Une 20e édition des Concerts de Noël où musique et danse se marient pour vous faire voyager et vous surprendre !
Réservation en ligne ou vente directe de billets dans le hall du Grand Nord à Mayenne les mercredis 10 et 17 décembre de 14h00 à 18h00. .
Christmas concerts of the Orchestre Symphonique de la Haute Mayenne
