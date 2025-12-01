Concert de Noël mediathèque Françoise Sagan Paris

La médiathèque Françoise Sagan accueille le conservatoire du 10e arrondissement Hector Berlioz, pour un concert gratuit consacré à Noël.

Ce concert a été réalisé par des élèves en formation chanteur qui s’appelle la filière voix. Celle ci consiste à donner un panel hétéroclite de répertoires pour un jour faire un choix personnalisé.

Pour cette fin d’année, nous avons sélectionné des chants sur la thématique de Noël, fête avant tout conviviale et de partage. Des chants inconnus et actuels seront proposés ainsi que des plus traditionnels ou restés dans la mémoire collective.

Au programme, des chansons de Tino Rossi à Yves Dutheil en passant par Jérôme Anger ou bien encore Laurent Subias.

Venez nombreux pour ce concert empreint de magie, de partage et de douceur !

Un concert de chorale tout en douceur pour finir l’année 2025

Le mercredi 17 décembre 2025

de 17h30 à 18h30

gratuit Tout public.

mediathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris