Concert de Noël Place Paul Beau 17600 Médis Médis vendredi 26 décembre 2025.
Début : 2025-12-26 18:00:00
Un concert de Noël organisé vendredi 26 décembre à l’intérieur de l’église.
English :
A Christmas concert inside the church on Friday December 26.
