Concert de Noël Place Paul Beau 17600 Médis Médis

Concert de Noël

Place Paul Beau 17600 Médis Eglise de Médis Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 18:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Un concert de Noël organisé vendredi 26 décembre à l’intérieur de l’église.

English :

A Christmas concert inside the church on Friday December 26.

