Concert de Noël Le Bourg Melay

Concert de Noël

Le Bourg Eglise Melay Saône-et-Loire

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Les Melay Singers et la chorale du Pays de Charlieu vous présentent leur concert de Noël.

A l’issue de l’évènement, un don sera reversé pour la recherche contre le cancer. .

