Concert de Noël Le Bourg Melay

Le Bourg Eglise Melay Saône-et-Loire
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Les Melay Singers et la chorale du Pays de Charlieu vous présentent leur concert de Noël.
A l’issue de l’évènement, un don sera reversé pour la recherche contre le cancer. .
Le Bourg Eglise Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
