Concert de noël Mélodhin groupe vocal Murbach dimanche 30 novembre 2025.

rue de l’église Murbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30

2025-11-30

Concert de noël du groupe vocal Mélodhin à l’Abbaye de Murbach. Entrée libre, plateau   .

rue de l’église Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 05 

English :

Christmas concert by the Mélodhin vocal group at Murbach Abbey. Free admission, set

German :

Weihnachtskonzert der Vokalgruppe Mélodhin in der Abtei von Murbach. Freier Eintritt, Tablett

Italiano :

Concerto di Natale del gruppo vocale Mélodhin all’Abbazia di Murbach. Ingresso libero, set

Espanol :

Concierto de Navidad del grupo vocal Mélodhin en la abadía de Murbach. Entrada gratuita

