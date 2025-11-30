Concert de noël Mélodhin groupe vocal Murbach
Concert de noël Mélodhin groupe vocal
rue de l’église Murbach Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Concert de noël du groupe vocal Mélodhin à l’Abbaye de Murbach. Entrée libre, plateau
rue de l’église Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 05
English :
Christmas concert by the Mélodhin vocal group at Murbach Abbey. Free admission, set
German :
Weihnachtskonzert der Vokalgruppe Mélodhin in der Abtei von Murbach. Freier Eintritt, Tablett
Italiano :
Concerto di Natale del gruppo vocale Mélodhin all’Abbazia di Murbach. Ingresso libero, set
Espanol :
Concierto de Navidad del grupo vocal Mélodhin en la abadía de Murbach. Entrada gratuita
