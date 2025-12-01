Concert de Noël Mers-les-Bains

Concert de Noël

Rue Joseph Legad Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Concert de Noël de l’Harmonie municipale

A l’approche de Noël, les musiciens ont décidés de partager un moment de convivialité et de joie avec le public afin de partager leurs enthousiasme et de faire profiter, à tous, du résultat d’une année de travail.

Rue Joseph Legad Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 30 08 50 41 thierry.mersharmonie@orange.fr

English :

Christmas concert by the Harmonie municipale

With Christmas just around the corner, the musicians have decided to share a moment of conviviality and joy with the public, to share their enthusiasm and let everyone enjoy the results of a year?s work.

German :

Weihnachtskonzert der städtischen Musikkapelle

Da Weihnachten vor der Tür steht, haben die Musiker beschlossen, einen Moment der Geselligkeit und Freude mit dem Publikum zu teilen, um ihren Enthusiasmus zu teilen und allen das Ergebnis eines Jahres Arbeit zu zeigen.

Italiano :

Concerto di Natale della banda municipale

Con il Natale alle porte, i musicisti hanno deciso di condividere un momento di convivialità e di gioia con il pubblico, per condividere il loro entusiasmo e per far godere a tutti del risultato di un anno di lavoro.

Espanol :

Concierto de Navidad de la banda municipal de música

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los músicos han decidido compartir un momento de convivencia y alegría con el público, para compartir su entusiasmo y hacer disfrutar a todos del resultado de un año de trabajo.

