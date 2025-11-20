Concert de Noël Hôtel de Ville de Metz Metz

Concert de Noël

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

À l’occasion des fêtes de fin d’année et de l’ouverture à Metz du marché de Noël, le Choeur de l’Opéra-Théâtre, dirigé par Nathalie Marmeuse et accompagné par le pianiste Sergey Volyuzhskiy, vient au-devant du public et propose un concert dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Au programme, des chants de Noël traditionnels, carols, en passant par d’autres styles musicaux… à découvrir en famille !

Un moment festif pour faire découvrir à tous l’émotion du chant.Direction musicale Nathalie Marmeuse

Piano Sergey Volyuzhskiy

Choeur de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de MetzTout public

Hôtel de Ville de Metz 1 place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

To mark the festive season and the opening of Metz’s Christmas market, the Opéra-Théâtre Choir, directed by Nathalie Marmeuse and accompanied by pianist Sergey Volyuzhskiy, is coming to meet the public and offer a concert in the salons of the Hôtel de Ville.

On the program: traditional Christmas carols, carols and other musical styles… for the whole family to enjoy!

Musical director Nathalie Marmeuse

Piano Sergey Volyuzhskiy

Choir of the Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz

German :

Anlässlich der Feiertage zum Jahresende und der Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Metz kommt der Chor der Opéra-Théâtre unter der Leitung von Nathalie Marmeuse und begleitet vom Pianisten Sergey Volyuzhskiy zum Publikum und bietet ein Konzert in den Salons des Rathauses an.

Auf dem Programm stehen traditionelle Weihnachtslieder, Weihnachtslieder und andere Musikstile… ein Erlebnis für die ganze Familie!

Ein festlicher Moment, bei dem jeder die Emotionen des Gesangs entdecken kann.Musikalische Leitung Nathalie Marmeuse

Klavier Sergey Volyuzhskiy

Chor der Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz

Italiano :

In occasione delle festività e dell’apertura del mercatino di Natale di Metz, il Coro dell’Opéra-Théâtre, diretto da Nathalie Marmeuse e accompagnato dal pianista Sergey Volyuzhskiy, viene incontro al pubblico con un concerto nei saloni dell’Hôtel de Ville.

Il programma prevede canti natalizi tradizionali, ma anche altri stili musicali: un’occasione di divertimento per tutta la famiglia!

Un’occasione di festa per tutti per scoprire l’emozione del canto.Direttore musicale Nathalie Marmeuse

Pianoforte Sergey Volyuzhskiy

Coro dell’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz

Espanol :

Con motivo de las fiestas y la apertura del mercado navideño de Metz, el Coro de la Opéra-Théâtre, dirigido por Nathalie Marmeuse y acompañado por el pianista Sergey Volyuzhskiy, acude al encuentro del público con un concierto en los salones del Hôtel de Ville.

El programa incluye villancicos tradicionales, así como otros estilos musicales… ¡algo para disfrutar en familia!

Una ocasión festiva para que todos descubran la emoción de cantar.Dirección musical Nathalie Marmeuse

Piano Sergey Volyuzhskiy

Coro de la Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz

