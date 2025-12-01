Concert de Noël Mimizan

Concert de Noël

Eglise Notre Dame de l’Assomption Mimizan Landes

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

La Chorale des Dunes, chœur mixte à quatre voix, chantera seize chants sous la direction de Julia Kafelnikov, professeure au conservatoire de Gujan Mestras.

Le spectacle se déroulera en deux parties séparées parun entracte.

L’entrée est gratuite, la participation se fera au chapeau . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 74 49 choraledesdunes@yahoo.com

