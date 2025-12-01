Concert de Noël Missillac
Concert de Noël Missillac samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise Missillac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Concert de Noël de la chorale de Missillac A tous choeurs sous la direction de Valérie Vincent
Samedi 20 décembre à l’église de Missillac à 17h
avec la participation du groupe vocal du Bignon dirigé par Stéphane Koffi
Intermède musical
Entrée libre .
Eglise Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
