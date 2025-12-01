Concert de Noël Missillac

Concert de Noël Missillac samedi 20 décembre 2025.

Concert de Noël

Eglise Missillac Loire-Atlantique

Concert de Noël de la chorale de Missillac A tous choeurs sous la direction de Valérie Vincent 
Samedi 20 décembre à l’église de Missillac à 17h
avec la participation du groupe vocal du Bignon dirigé par Stéphane Koffi
Intermède musical
Entrée libre   .

Eglise Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

