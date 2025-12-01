Concert de Noël Missillac

Concert de Noël

Eglise Missillac Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Concert de Noël de la chorale de Missillac A tous choeurs sous la direction de Valérie Vincent

Samedi 20 décembre à l’église de Missillac à 17h

avec la participation du groupe vocal du Bignon dirigé par Stéphane Koffi

Intermède musical

Entrée libre .

Eglise Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

