Concert de Noël Montargis
22 Rue de Triqueti Montargis Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-12-16 19:30:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Les chanteurs d’Arbonne. Entrée libre. .
22 Rue de Triqueti Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00
English :
Christmas Concert
German :
Weihnachtskonzert
Italiano :
Concerto di Natale
Espanol :
Concierto de Navidad
