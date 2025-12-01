Concert de Noël Montargis

Concert de Noël Montargis mardi 16 décembre 2025.

Début : 2025-12-16 19:30:00
2025-12-16

Les chanteurs d’Arbonne. Entrée libre.   .

22 Rue de Triqueti Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00 

