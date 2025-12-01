Concert de Noël place du temple Montendre

Concert de Noël

place du temple Temple Montendre Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Chants du monde, de paix et d’humanité

.

place du temple Temple Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr

English :

Songs of the world, of peace and humanity

L’événement Concert de Noël Montendre a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac