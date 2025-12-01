Concert de Noël place du temple Montendre
Concert de Noël place du temple Montendre dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
place du temple Temple Montendre Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Chants du monde, de paix et d’humanité
.
place du temple Temple Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr
English :
Songs of the world, of peace and humanity
L’événement Concert de Noël Montendre a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac