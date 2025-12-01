Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël église St Vincent Montguyon

Concert de Noël

église St Vincent Rue de Vassiac, 17270 Montguyon Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Samedi 2025-12-13 22:30:00
2025-12-13

Chants du monde, de paix et d’humanité
  .

église St Vincent Rue de Vassiac, 17270 Montguyon Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 91 38  contact@chorale-auchoeurdulary.fr

English :

Songs of the world, of peace and humanity

German :

Lieder der Welt, des Friedens und der Menschlichkeit

Italiano :

Canzoni del mondo, della pace e dell’umanità

Espanol :

Canciones del mundo, de paz y humanidad

