Concert de Noël église St Vincent Montguyon

Concert de Noël

église St Vincent Rue de Vassiac, 17270 Montguyon Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 22:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Chants du monde, de paix et d’humanité

+33 6 85 93 91 38 contact@chorale-auchoeurdulary.fr

English :

Songs of the world, of peace and humanity

German :

Lieder der Welt, des Friedens und der Menschlichkeit

Italiano :

Canzoni del mondo, della pace e dell’umanità

Espanol :

Canciones del mundo, de paz y humanidad

