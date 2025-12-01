Concert de Noel Eglise Sainte-Thérèse Montluçon

Concert de Noel Eglise Sainte-Thérèse Montluçon vendredi 12 décembre 2025.

Concert de Noel

Eglise Sainte-Thérèse 70 rue d’Ulm Montluçon Allier

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Les professeurs, les élèves et l’équipe administrative du Conservatoire André Messager vous invite à partager un moment musical autour de pratiques collectives variées afin de conclure en musique et en beauté cette d’année 2024.

Eglise Sainte-Thérèse 70 rue d’Ulm Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 05 54

The teachers, students and administrative team of the Conservatoire André Messager invite you to share a musical moment around a variety of collective practices to conclude this year 2024 in music and beauty.

Die Lehrer, Schüler und das Verwaltungsteam des André-Messager-Konservatoriums laden Sie zu einem gemeinsamen musikalischen Erlebnis mit verschiedenen Gruppenübungen ein, um das Jahr 2024 mit Musik und Schönheit abzuschließen.

Gli insegnanti, gli studenti e l’équipe amministrativa del Conservatorio André Messager vi invitano a condividere un momento musicale basato su una varietà di pratiche collettive, per concludere l’anno 2024 con musica e bellezza.

Los profesores, los alumnos y el equipo administrativo del Conservatorio André Messager le invitan a compartir un momento musical basado en diversas prácticas colectivas, para cerrar este año 2024 con música y belleza.

L’événement Concert de Noel Montluçon a été mis à jour le 2025-09-17 par Montluçon Tourisme