Concert de Noël Place Notre-dame Montluçon

Concert de Noël

Place Notre-dame Eglise Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Cher public de Montluçon, après l’accueil chaleureux que nous avons reçu pour Montluçon en Lumière , nous avons décidé de revenir et de vous offrir un concert avec des chants de Noël et des chants Gospel !

.

Place Notre-dame Eglise Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 82 20 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dear Montluçon audience, after the warm welcome we received for Montluçon en Lumière , we have decided to come back and offer you a concert with Christmas carols and Gospel songs!

L’événement Concert de Noël Montluçon a été mis à jour le 2025-12-18 par Montluçon Tourisme