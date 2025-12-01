Concert de Noël Place Notre-dame Montluçon
Concert de Noël Place Notre-dame Montluçon dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Place Notre-dame Eglise Notre-Dame Montluçon Allier
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Cher public de Montluçon, après l’accueil chaleureux que nous avons reçu pour Montluçon en Lumière , nous avons décidé de revenir et de vous offrir un concert avec des chants de Noël et des chants Gospel !
Place Notre-dame Eglise Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 82 20 79
English :
Dear Montluçon audience, after the warm welcome we received for Montluçon en Lumière , we have decided to come back and offer you a concert with Christmas carols and Gospel songs!
L’événement Concert de Noël Montluçon a été mis à jour le 2025-12-18 par Montluçon Tourisme