CONCERT DE NOËL Montpellier

CONCERT DE NOËL

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

La cheffe Sonia Ben-Santamaria s’est forgé un parcours original à la croisée de l’exigence artistique et de la transmission. Sous sa direction, laissez-vous emporter avec ce programme tout en finesse qui s’ouvre sur la Simple Symphony de Benjamin Britten, œuvre de jeunesse tout aussi lumineuse que malicieuse. Ses quatre mouvements, tissés de thèmes enfantins revisités, offrent un tourbillon d’émotions.

Les Two Portraits du même Britten révèlent un autre visage du compositeur, encore plus introspectif et audacieux, avec une pointe de mélancolie. Comme en contrepoint, la Suite for String Orchestra d’Imogen Holst (la fille de Gustav Holst) déploie son atmosphère envoûtante et sa lumière hivernale, une pépite méconnue, entre fraîcheur modale et élégance typiquement britannique.

Puis, Gipps, Elgar et Williams dévoilent, à travers leurs œuvres, des paysages sonores variés, de la délicatesse de Cringlemire Garden de à la nostalgie d’Elgar, en passant par les contrastes puissants de Calm Sea in Summer et High Wind de Grace Williams.

Autour du concert

Rencontre avec les artistes

sam 20 déc. à 16 h Salle Molière

Au Programme

Benjamin Britten (1913 – 1976)

• Simple Symphony opus 4

• Two Portraits for String Orchestra

Imogen Holst (1907 – 1984)

Suite for String Orchestra

Ruth Gipps (1921 – 1999)

Cringlemire Garden, Impression for String Orchestra opus 39

Edward Elgar (1857 – 1934)

Serenade for Strings opus 20

Grace Williams (1906 – 1977)

• Calm Sea in Summer

• High Wind

±1h15 sans entracte .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Conductor Sonia Ben-Santamaria has forged an original career path at the crossroads of artistic demand and transmission. Under her direction, let yourself be carried away by this delicate program, which opens with Benjamin Britten?s Simple Symphony, a youthful work as luminous as it is mischievous.

German :

Die Dirigentin Sonia Ben-Santamaria hat sich einen originellen Weg erarbeitet, der künstlerische Ansprüche mit der Weitergabe von Wissen verbindet. Die Simple Symphony von Benjamin Britten, ein Jugendwerk, das ebenso hell wie schelmisch ist, eröffnet das Programm.

Italiano :

La direttrice d’orchestra Sonia Ben-Santamaria ha forgiato un percorso professionale originale all’incrocio tra eccellenza artistica e trasmissione. Diretto da Sonia Ben-Santamaria, il programma si apre con la Simple Symphony di Benjamin Britten, un’opera giovanile tanto luminosa quanto maliziosa.

Espanol :

La directora Sonia Ben-Santamaria se ha forjado una carrera original en la encrucijada de la excelencia artística y la transmisión. Dirigido por Sonia Ben-Santamaria, el programa se abre con la Sinfonía Simple de Benjamin Britten, una obra juvenil tan luminosa como traviesa.

