Concert de Noël Morsbronn-les-Bains

Concert de Noël Morsbronn-les-Bains samedi 6 décembre 2025.

Concert de Noël

46 rue Principale Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

Entrez en douceur dans la magie de Noël en écoutant la Pré-maitrise Sainte Philomène de Haguenau. Un moment convivial (vin chaud et bredele) suivra le concert.

46 rue Principale Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 30 18 mairie@morsbronn-les-bains.fr

English :

Step gently into the magic of Christmas with the Pré-maitrise Sainte Philomène de Haguenau. A convivial moment (mulled wine and bredele) will follow the concert.

German :

Treten Sie sanft in den Zauber der Weihnacht ein, indem Sie der Pré-maitrise Sainte Philomène aus Haguenau zuhören. Im Anschluss an das Konzert findet ein gemütliches Beisammensein (Glühwein und Bredele) statt.

Italiano :

Entrate dolcemente nella magia del Natale con un concerto della Pré-maitrise Sainte Philomène de Haguenau. Al concerto seguirà un momento conviviale (vin brulé e bredele).

Espanol :

Entre en la magia de la Navidad con un concierto de la Pré-maitrise Sainte Philomène de Haguenau. Tras el concierto, tendrá lugar un momento de convivencia (vino caliente y bredele).

