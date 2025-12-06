Concert de Noël Morsbronn-les-Bains
Concert de Noël Morsbronn-les-Bains samedi 6 décembre 2025.
Concert de Noël
46 rue Principale Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00
Entrez en douceur dans la magie de Noël en écoutant la Pré-maitrise Sainte Philomène de Haguenau. Un moment convivial (vin chaud et bredele) suivra le concert.
46 rue Principale Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 30 18 mairie@morsbronn-les-bains.fr
English :
Step gently into the magic of Christmas with the Pré-maitrise Sainte Philomène de Haguenau. A convivial moment (mulled wine and bredele) will follow the concert.
German :
Treten Sie sanft in den Zauber der Weihnacht ein, indem Sie der Pré-maitrise Sainte Philomène aus Haguenau zuhören. Im Anschluss an das Konzert findet ein gemütliches Beisammensein (Glühwein und Bredele) statt.
Italiano :
Entrate dolcemente nella magia del Natale con un concerto della Pré-maitrise Sainte Philomène de Haguenau. Al concerto seguirà un momento conviviale (vin brulé e bredele).
Espanol :
Entre en la magia de la Navidad con un concierto de la Pré-maitrise Sainte Philomène de Haguenau. Tras el concierto, tendrá lugar un momento de convivencia (vino caliente y bredele).
