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AGENDA · Morsbronn-les-Bains

Concert de Noël Morsbronn-les-Bains

samedi 5 décembre 2026 · Morsbronn-les-Bains

Concert de Noël Morsbronn-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
44 rue Principale
Ville
67360 Morsbronn-les-Bains
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Morsbronn-les-Bains

Concert de Noël

44 rue Principale Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 16:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Entrez en douceur dans la magie de Noël lors de concert donné par le Cynthia’s Trio.
Un moment convivial suivra le concert.
Entrez en douceur dans la magie de Noël lors de concert donné par le Cynthia’s Trio.
Un moment convivial suivra le concert. 0  .

44 rue Principale Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 30 19  mairie@morsbronn-les-bains.fr

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English :

Immerse yourself in the magic of Christmas during a concert by the Cynthia’s Trio.
A social gathering will follow the concert.

L’événement Concert de Noël Morsbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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