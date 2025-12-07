Concert de Noël Mosaic Orchestra sous la direction de Pascal Ferraro Colmar

Début : Dimanche 2025-12-07 17:30:00

Porté par l’association mulhousienne Joie et Vie, Mosaic Orchestra est un ensemble philharmonique et vocal qui rassemble plus de 70 musiciens de haut niveau, amateurs ou professionnels. Il explore de multiples facettes de répertoire, en privilégiant les arrangements d’hymnes récents, alliant les voix du chœur et les timbres orchestraux. Le programme, qui va de cantiques de Noël traditionnels à des musiques de films (le Prince d’Egypte) en passant par d’autres styles de musique (celtique, …) est porté par une ambition profonde ramener au sens premier de Noël. La sortie idéale en cette période de l’Avent ! .

From traditional Christmas carols to film scores and other styles of music, our ambition is to bring Christmas back to its original meaning.

Von traditionellen Weihnachtsliedern über Filmmusik bis hin zu anderen Musikstilen wird von einem tiefen Bestreben getragen: zur ursprünglichen Bedeutung von Weihnachten zurückzuführen.

Dai canti natalizi tradizionali alla musica da film e ad altri stili musicali, l’obiettivo è quello di riportare il Natale al suo significato originale.

Desde villancicos tradicionales hasta música de películas y otros estilos musicales, el objetivo es devolver a la Navidad su significado original.

