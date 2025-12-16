Concert de Noël Mozaïk et Los d’Ortès Lanneplaà

Concert de Noël Mozaïk et Los d'Ortès

Concert de Noël Mozaïk et Los d’Ortès Lanneplaà dimanche 21 décembre 2025.

Concert de Noël Mozaïk et Los d’Ortès

Eglise Lanneplaà Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Concert suivi du verre de l’amitié.   .

Eglise Lanneplaà 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 86 20 31 

English : Concert de Noël Mozaïk et Los d’Ortès

L’événement Concert de Noël Mozaïk et Los d’Ortès Lanneplaà a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Coeur de Béarn